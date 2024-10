Cuba adota medidas de emergência para tentar conter apagões

O primeiro-ministro Manuel Marrero atribuiu a crise atual a uma tempestade perfeita bem conhecida pela maioria dos cubanos: a deterioração da infraestrutura de energia elétrica, além da escassez de combustível e do aumento da demanda.

"A situação que estamos enfrentando tem se agravado nos últimos dias. A falta de combustível é a (causa) que está tendo maior influência", disse Marrero em uma mensagem veiculada pela televisão na noite de quinta-feira, que teria sido adiada por várias horas por motivos técnicos.

Ventos fortes e penetrações marítimas que começaram com a passagem do furacão Milton na semana passada paralisaram a capacidade da ilha de fornecer o escasso combustível que chega em navios no mar para suas usinas elétricas, disseram autoridades cubanas.

As duas maiores usinas de energia da ilha, Antonio Guiteras e Felton, não estão produzindo o suficiente, segundo o governo, e em breve serão desligadas para manutenção, parte de um plano de quatro anos para revitalizar a frágil infraestrutura de Cuba.

As empresas privadas cubanas, que, segundo as autoridades, tendem a ser grandes consumidoras de eletricidade, em breve terão de pagar tarifas mais altas pela energia que consomem, disse Marrero.

Autoridades que também participaram do programa de televisão esperam que a geração de energia melhore nos próximos dias, à medida que o combustível for distribuído na ilha caribenha.