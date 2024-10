Vídeo mostra tanque bombardeando prédio onde líder do Hamas se escondia

Fotos do corpo do líder do Hamas foram compartilhadas por ministro de estado. Em publicação nas redes sociais, Eli Cohen afirmou que Yahya "assinou a certidão de óbito em 7 de outubro".

O corpo de Yahya Sinwar foi transferido nesta quinta-feira (17) para um necrotério em Tel Aviv. Segundo o governo, o corpo deve passar por "exames complementares" no Centro Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv.

Morte não é o fim de guerra. O premiê israelense, Benjamin Netanytahu, considerou a morte do líder do Hamas como um "passo importante" no declínio do Hamas, mas alertou que isso não significa o fim da guerra na Faixa de Gaza. O premiê também prometeu aos sequestradores que "serão poupados" se os reféns israelenses forem libertados.

Yahya Sinwar durante inauguração de uma nova mesquita na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 24 de fevereiro de 2017 Imagem: SAID KHATIB/AFP

O líder do Hamas tinha 62 anos e nasceu em Khan Younis, uma cidade palestina situada no sul da Faixa de Gaza. Ele se uniu ao grupo extremista em 1987, pouco após a fundação do Hamas.

Pais dele foram alocados para campo de refugiados após criação de Israel. Eles eram moradores de Majdal Askalan, que tornou-se Ashkelon em 1948.