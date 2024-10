G7 promete apoio "irreversível" à adesão da Ucrânia à Otan

"Reafirmamos nossa intenção de continuar oferecendo assistência à Ucrânia, incluindo assistência militar, a curto e longo prazo", completa o texto.

Neste sábado, a Rússia voltou a dizer que a entrada da Ucrânia na Otan eliminaria as chances de uma solução pacífica para o conflito. As declarações foram feitas após a divulgação do "plano de vitória" ucraniano, que inclui a adesão ao tratado.

G7 quer assistência humanitária em Gaza e "solução de dois Estados"

O dia também ficou marcado por uma nova escalada do conflito entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah, tomado como organização terrorista por países como os Estados Unidos.

Neste sábado, um drone chegou a ser direcionado à casa de férias do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Ninguém ficou ferido. Horas depois, Israel executou novos ataques aéreos no sul de Beirute, capital do Líbano.

No comunicado, os ministros de defesa do G7 ainda pediram "um aumento significativo e duradouro" da assistência humanitária à Faixa de Gaza, devastada por uma grave crise alimentar devido ao conflito entre o grupo extremista palestino Hamas, também considerado como organização terrorista por Estados Unidos e União Europeia, e Israel.