Terra ultrapassou 7 de 8 limites seguros para o planeta; veja quais são

Sete de oito limites transgredidos

A destruição da natureza atingiu níveis alarmantes. O relatório afirma que a deterioração dos sistemas naturais da Terra está aumentando a insegurança energética, alimentar e hídrica, o que também incrementa o risco de doenças, desastres, deslocamentos e conflitos.

Os limites já ultrapassados são:

Integridade funcional: tem relação com a preservação da vegetação natural ou seminatural do planeta. Promovê-la vai garantir paisagens terrestres e marinhas que contribuem local e globalmente para o bem-estar humano. Área do ecossistema natural: se relaciona com o uso da terra, tanto para produção agrícola como o espaço urbano, protegendo estoques e fluxos de carbono, água, nutrientes e interrompendo a extinção de espécies. Tudo isso garante as funções do sistema da Terra. Clima: está relacionado ao aquecimento global, que ameaça a estabilidade do planeta de forma geral. Os pesquisadores falam em temperaturas extremas que causam milhões de mortes todos os anos, nas secas e inundações que afetam a produção agrícola e a água potável, o risco de insegurança alimentar e as doenças transmitidas por vetores e pela água, como dengue, malária e cólera. Nitrogênio: o nutriente é essencial para a produção agrícola, mas seu excesso compromete a qualidade das águas doce, subterrânea e potável, levando a danos ambientais significativos. Fósforo: também importante para a agricultura, seu excesso resulta em poluição do solo e da água. Fluxo de água superficial: fala sobre o fluxo de rios, lagos e reservatórios, que vem sendo alterado pela ação humana por meio de represas de abastecimento de água, desenvolvimento hidrelétrico e extração de águas subterrâneas. Águas subterrâneas: a extração excessiva de águas subterrâneas aumenta o risco de inundações, principalmente em regiões costeiras que já são afetadas pelo aumento do nível do mar.

O oitavo aspecto foi transgredido em nível local em muitas partes do mundo. Ele trata de aerossóis e poluição do ar, que têm relação com partículas suspensas, como fuligem e poeira, que impactam o ambiente e a saúde humana. Segundo o relatório, cerca de 9 milhões de mortes prematuras por ano estão relacionadas à exposição à poluição do ar e da água.

Ferramenta monitora limites planetários

Em meados de setembro, o PIK (Instituto Potsdam de Pesquisa sobre o Impacto Climático) também divulgou um relatório e ferramenta para monitorar a saúde da Terra. O Planetary Health Check estabelece e acompanha nove processos críticos para o sistema terrestre: