Moldávia vota em presidente e adesão à UE sob alerta de interferência russa

Durante toda a campanha, Sandu se concentrou em defender a adesão à UE. Ela ressaltou, por exemplo, que a expectativa de vida e os valores pagos após a aposentadoria nos países do bloco são maiores do que na ex-república soviética.

A reforma constitucional é apoiada por mais da metade dos moldavos, mas o resultado pode ser apertado. Em pesquisa de julho, 53% da população disse que pretendem votar pela adesão à UE. A pesquisa não inclui os moradores da Transnístria.

As sondagens também indicam que Sandu deve passar ao segundo turno. É possível que ela dispute um novo pleito contra um candidato apoiado por Moscou, o ex-procurador geral Alexandr Stoianoglo, cuja vitória mudaria a proximidade do país com o bloco europeu.

Rússia é criticada por tentativas de interferência

As autoridades da Moldávia acusaram a Rússia de tentar atrapalhar a votação de domingo. No início deste mês, policiais disseram que 130 mil moldavos haviam sido subornados com um total de 15 milhões de dólares [R$ 85 milhões] para votar contra a adesão à UE.

Na quinta-feira, a polícia também disse ter descoberto um esquema envolvendo pessoas que eram regularmente enviadas à Rússia para receber treinamento sobre como promover protestos e distúrbios civis na Moldávia.