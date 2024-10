EUA investigam vazamento de suposto plano israelense para atacar o Irã

O canal do Telegram envolvido no vazamento costumava publicar memes do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, e materiais em apoio ao autodenominado "Eixo de Resistência”, que inclui grupos militantes armados pelo Irã.

O primeiro relatório é intitulado: "Israel: A Força Aérea continua os preparativos para o ataque ao Irã e realiza um segundo exercício de emprego de grande força". Ele descreve atividades como o manuseio de mísseis balísticos.

O segundo é intitulado: "Israel: as forças de defesa continuam os preparativos de munições e atividades clandestinas de UAV [drones] quase certamente para um ataque ao Irã".

EUA quer apaziguar o conflito

Os EUA têm pedido a Israel para usar a morte do ex-líder do grupo extremista palestino Hamas, Yahya Sinwar, como vantagem para obter um cessar-fogo em Gaza e também tem alertado o governo do premiê israelense, Benjamin Netanyahu, para não expandir as operações militares no Líbano.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse na semana passada que tinha uma boa compreensão de quando e como Israel atacaria o Irã. Mas ele também disse ver uma oportunidade para encerrar as trocas de agressões entre os dois inimigos.