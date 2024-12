Petroleiros russos à deriva geram grande vazamento de óleo - Dois navios-tanque seriamente danificados após tempestade no Estreito de Kerch derramam grandes quantias e óleo no mar, provocando operação de resgate de emergência. Ao menos um marinheiro morreu.Dois petroleiros russos ficaram seriamente danificados após uma tempestade no Estreito de Kerch, no Mar Negro, derramando grandes quantidades e óleo no mar e provocando uma operação de resgate de emergência, disseram autoridades russas a agências de notícias estatais neste domingo (15/12).

Alguns relatos afirmam que pelo menos um dos navios afundou mais tarde.

O petroleiro Volgoneft 212, construído em 1969 e que transportava uma tripulação de 15 pessoas e milhares de toneladas de derivados de petróleo, encalhou e teve sua proa arrancada, informou a agência de notícias Tass, citando o Ministério de Situações de Emergência russo.