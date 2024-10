Médicos liberam Lula a retomar rotina após novos exames - Equipe que examinou presidente três dias após queda no Alvorada afirmou que Lula está "apto" a exercer rotina de trabalho. Após cancelar viagem à Rússia, Lula participará de cúpula do Brics por videoconferência.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta terça-feira (22/10) uma nova bateria de exames no Hospital Sírio-Libanês de Brasília após ter sofrido uma queda no último sábado. De acordo com o último boletim médico, o exame de imagem mostrou quadro estável e o presidente está "apto" a exercer sua rotina de trabalho.

"O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com a programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho", apontou o boletim divulgado às 13h desta terça.

Ainda de acordo com o boletim, o presidente permanece sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do seu médico, Roberto Kalil Filho, e da Dra. Ana Helena Germoglio. A nota é assinada por Rafael Gadia, diretor de governança clínica do Sírio-Libanês, e Luiza Dib, diretora clínica do hospital.