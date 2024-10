Sem Lula, cúpula do Brics é palco para Putin exibir força - Primeiro evento do gênero sediado na Rússia desde início da guerra na Ucrânia quer mostrar que país não está isolado. Lula não participa presencialmente de encontro devido a acidente doméstico.A 16ª cúpula do Brics começa nesta terça-feira (22/10) na cidade russa de Kazan com uma reunião informal de seus líderes e uma série de reuniões bilaterais do presidente Vladimir Putin, o presidente anfitrião, incluindo duas com seu colega chinês, Xi Jinping, e com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

O chefe do Kremlin também planeja reuniões bilaterais com os presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, e com a chefe do Novo Banco de Desenvolvimento do Brics, a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff.

"Acho que nosso presidente não terá vida fácil, no entanto, ele mesmo expressou o desejo de se reunir literalmente com todos os chefes de Estado que viajam para Kazan", disse o assessor de Putin para política internacional, Yuri Ushakov.