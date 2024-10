Morte por intoxicação é associada a hambúrguer do McDonald's nos EUA

A cepa envolvida, E. coli O157:H7, pode causar doenças graves e foi a fonte de um surto que matou em 1993 quatro crianças que comeram hambúrgueres mal cozidos nos restaurantes Jack in the Box.

A notícia fez as ações da maior cadeia de fast food do mundo caírem cerca de 6%.

Todas as pessoas entrevistadas como parte de uma investigação sobre o surto relataram ter comido no McDonald's antes do início dos sintomas, e a maioria mencionou ter comido o hambúrguer Quarter Pounder, de acordo com o CDC.

Cebolas sob suspeita

O ingrediente específico ligado à doença ainda não foi identificado, mas os investigadores estão se concentrando em cebolas frescas e hambúrgueres de carne fresca, disse o CDC.

"As descobertas iniciais da investigação indicam que um subconjunto de doenças pode estar ligado às cebolas frescas cortadas em rodelas usadas no Quarter Pounder e são provenientes de um único fornecedor, que atende a três centros de distribuição", informou, em nota, o diretor da cadeia de suprimentos do McDonald's na América do Norte, Cesar Piña.