Milhares protestam na Geórgia contra resultado de eleição - Observadores internacionais e membros da oposição afirmam ter encontrado evidências de fraude eleitoral envolvendo a Rússia; primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, viajou nesta segunda a Tbilisi.Milhares de georgianos foram às ruas na noite desta segunda-feira (28/10) para protestar contra a vitória do partido governista nas eleições legislativas ocorridas neste fim de semana, consideradas "fraudadas" pela oposição pró-Ocidente e por observadores internacionais. Cerca de 20 mil pessoas se reuniram na frente do Parlamento, na capital Tbilisi.

O depoimento dos principais observadores que acompanharam a votação reforçou o coro dos manifestantes. O grupo afirmou, em entrevista coletiva nesta segunda, ter encontrado evidências de "fraude complexa" e "em larga escala" que alterou o resultado das eleições a favor do partido governista, o Sonho Georgiano. Eles pediram uma investigação rápida e anulação de pelo menos 15% dos votos, alegando terem documentado fraudes em dezenas de seções eleitorais.

A comissão eleitoral do país anunciou no domingo que o Sonho Georgiano havia conquistado 54% dos votos, um resultado que garantiu sua permanência no poder por mais quatro anos. A aliança de quatro partidos pró-Ocidente conquistou 37,6% dos votos.