'Não sou um nazista, sou o oposto de um nazista', diz Trump em comício

"Ele é Hitler e depois dizem ele é um nazista. Eu não sou nazista, sou o oposto de um nazista", declarou na Geórgia, um dos sete estados-pêndulo, que provavelmente vão definir os resultados da votação.

Há alguns dias, seu ex-chefe de gabinete John Kelly declarou que Trump se encaixava na definição de fascista e que ele teria dito que Adolf Hitler "também fez coisas boas".

Kamala repercutiu as declarações de Kelly, um ex-general dos Marines, os fuzileiros navais americanos.

"É profundamente preocupante e incrivelmente perigoso que Donald Trump invoque Adolf Hitler, o homem que foi responsável pela morte de seis milhões de judeus e de centenas de milhares de americanos", disse a vice-presidente na semana passada.

O comício na Geórgia é realizado em meio a uma grande polêmica por comentários racistas feitos por alguns oradores em um ato eleitoral realizado no domingo.

"Há uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano neste momento, acho que se chama Porto Rico", afirmou Tony Hinchcliffe, uma das atrações do comício no Madison Square Garden, em Nova York.