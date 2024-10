Bannon deixará prisão uma semana antes da disputa entre Trump e Kamala

Mangel ainda afirmou que o cliente era respeitado pelos outros presos. "Tenho certeza de que ele está muito feliz por deixar isso para trás e seguir com sua vida", relatou o consultor prisional. "Pelo que me disseram, ele sente que ainda tem muito a realizar agora", completou.

Condenação

O ideólogo populista de extrema direita ingressou no dia 1º de julho em uma prisão federal dos Estados Unidos. Ele foi condenado por obstruir a investigação parlamentar sobre o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

"Estou orgulhoso de ir para a prisão hoje (...) se isso for o que falta para enfrentar Joe Biden", disse, à época. Ele foi recebido do lado de fora do prédio da prisão, em Danbury, por um grupo de apoiadores que agitavam bandeiras "Trump 2024".

Steve Bannon mantém relação com a família Bolsonaro. Segundo o jornal The Washington Post, ele, Trump e outros membros da extrema direita americana aconselharam o então presidente Jair Bolsonaro a contestar o resultado da eleição de 2022, que deu vitória a Lula (PT).

*com informações da AFP