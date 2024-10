COP16 elevou biodiversidade ao nível de 'importância' da crise climática (Presidência)

Para desbloquear mais fundos, "seria muito útil que os países desenvolvidos aumentassem as mensagens que mostram que vão cumprir a meta de financiamento do desenvolvimento" antes do fim da COP16, disse Muhamad.

Vários países em desenvolvimento pediram a criação de um esquema de financiamento diferente que não dependa do Fundo para o Meio Ambiente Mundial, ao qual dizem que é difícil ter acesso.

No domingo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, havia instado os 196 signatários do convênio sobre biodiversidade a "passar das palavras aos atos" e engordar o GBFF.

A COP16 é o cenário para estimular a ainda tímida implementação do que foi acordado no Canadá, mediante uma série de decisões daqui até sexta-feira, mas as discussões estão estagnadas pelo cabo de guerra financeiro recorrente entre os países ricos e os em desenvolvimento.

Muhamad fez um chamado às partes para superar "as tensões" e não "perder a oportunidade" de chegar a acordos para assegurar a natureza antes que seja muito tarde.

"Temos todos os ingredientes da sopa e podemos tomar duas decisões: ou cozinhamos a sopa ou dizemos 'não, vamos continuar vendo se precisamos de mais ingredientes'. Eu digo que há uma oportunidade", afirmou Muhamad em uma sala de reuniões de alto nível.