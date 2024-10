Monte Fuji, no Japão, atravessa período recorde sem neve

"As temperaturas estiveram altas no verão, e continuaram altas em setembro, bloqueando o ar frio" que causa a neve, disse Katsuta. O meteorologista afirmou que as mudanças climáticas podem ter certo grau de impacto no atraso da formação da cobertura de neve.

Temperaturas recorde

O verão deste ano no Japão foi o mais quente já registrado, igualando o nível de 2023, enquanto as ondas de calor impulsionadas pelas mudanças climáticas afetaram o clima em diferentes partes do globo. O país chegou a registrar até 40º C nos dias de calor mais extremos entre junho e agosto, atingindo uma média que supera em quase 2º C os registros de anos anteriores.

As temperaturas em setembro também foram mais altas do que o habitual, com cerca de 1.500 regiões do país registrando dias considerados "extremamente quentes", com mais de 35º C. O calor refreou ligeiramente em outubro, embora as temperaturas ainda estejam acima da média.

Entre terça e quarta-feira (30/10), foram observadas nuvens ao redor do Monte Fuji com possibilidade de precipitações, embora as temperaturas de cerca de 3º C no cume impeçam que elas ocorram na forma de neve. As previsões sugerem possíveis precipitações de neve no dia 31 ou em 1º de novembro.

