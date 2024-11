Alemanha facilita mudança legal de gênero

Kalle Hümpfner, responsável por políticas sociais da Associação Federal Trans* (BVT) saudou o fato de que a autodeterminação de gênero passe a ser mais acessível e menos custosa, além de menos intrusiva.

"Nas avaliações, a pessoa era forçada a divulgar um monte de informações muito pessoais, que então eram compartilhadas com o tribunal. Houve muitos relatos horríveis de gente tendo que falar de suas preferências sexuais, práticas de masturbação e opções de roupa de baixo."

Segundo agências de notícias alemãs, em Berlim, com sua super ativa comunidade LGBTQI+, foram apresentados até agora cerca de 1.200 requerimentos, e o interesse em outras metrópoles é comparável.

A deputada transgênero Nyke Slawik, que ajudou a negociar o projeto de lei em nome do Partido Verde, saudou a nova legislação como uma reforma histórica de significado internacional: "Acho que é um sinal de esperança, nestes tempos em que as vozes populistas de direita estão novamente ficando mais altas, e em que, infelizmente, há um em diversos países retrocesso nos direitos para as pessoas queer."

"Não é algo que alguém faça de brincadeira"

Segundo Richard Köhler, consultor legal da associação Transgender Europe and Central Asia (TGEU), ao tornar-se o 12º país europeu a adotar uma legislação de autodeterminação, a Alemanha se realinha com as leis internacionais de direitos humanos e os avanços dos últimos dez anos na Europa.