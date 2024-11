Josias: Zumbi político, Bolsonaro tenta se manter vivo para 2026

Com seu futuro político em xeque e influência questionada dentro da direita, Jair Bolsonaro procura se manter relevante no cenário eleitoral para a disputa presidencial em 2026, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta sexta (1º).

Em entrevista à revista Veja, Bolsonaro disse planejar o registro de sua candidatura para as eleições de 2026 e que tentará recuperar seus direitos políticos via projeto de anistia ou com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal). O poder de liderança do ex-presidente, porém, sofreu um golpe nas eleições municipais: apenas sete dos 25 candidatos apoiados por ele venceram as disputas municipais no segundo turno.