Por seu sonho presidencial, Tarcísio vai ser babá de Ricardo Nunes

A do Estado sempre valorizou mais o interior que a capital; e a da prefeitura entrega vexame após vexame. João Doria colocou um presidente do Secovi especializado em loteamentos e condomínios fechados no interior para cuidar da pasta da Habitação; Bruno Covas indicou quem jamais conseguiu dar algum uso para o terreno no Paissandu, onde o famoso prédio de vidro desabou; e Ricardo Nunes, sob indicação de Gilberto Kassab, colocou um pastor da Igreja Universal que mora em São José dos Campos.

É uma secretaria que precisa de alguma expertise.

Concessionárias ao Deus-dará

Ainda não se sabe se Tarcísio fiscalizará com mais empenho os serviços das concessionárias de serviços públicos. Mas ele já deveria se preocupar com o modo como seu pupilo não fiscaliza as empresas que controlam cemitérios, o Vale do Anhangabaú, o Parque do Ibirapuera e o Mercado Municipal.

A chance de dar algo muito errado é enorme. Sabe-se que os políticos petistas só descobriram os cemitérios quando estes foram privatizados (vandalismo, furtos e máfia dos jazigos eram comuns quando da administração estatal, mas nossos progressistas têm indignação seletiva).

Mas isso não isenta as omissões da prefeitura, que permite que o concessionário do Anhangabaú não ocupe os quiosques vazios, não dê uso à Galeria Prestes Maia ou não termine as melhorias prometidas. Que o Ibirapuera esteja virando uma quermesse nas mãos de quem não tem o menor critério estético —é uma antivitrine para qualquer concessão.