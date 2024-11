O problema do idioma no sistema de saúde alemão

"Todos dizem que isso é um problema e que precisa ser resolvido", disse Meyer à DW. "Mas, há um problema na implementação política." Embora ele afirme que fornecer tais serviços seria relativamente barato, dado o custo do sistema de saúde em geral, seu entendimento era que a coalizão tinha decidido que serviços de tradução eram considerados como algo que seria "bom ter", em vez de ser visto como algo necessário.

"Basicamente, o tema foi bloqueado em toda as discussões sobre o orçamento e o 'freio da dívida'", disse o professor, se referindo ao mecanismo que obriga o governo a equilibrar as suas contas e coloca limites rígidos em novos empréstimos.

Alemanha é uma sociedade multilíngue

Como Skirgard e outros já perceberam, a Alemanha está tentando atrair mão de obra qualificada. De acordo com o Instituto da Economia Alemã (IW), cerca de 570.000 empregos não puderam ser preenchidos em 2023 o que gerou dificuldades para as empresas. Em setembro, o chanceler federal, Olaf Scholz, assinou um acordo de mão de obra qualificada com o Quênia para ajudar a preencher essa lacuna.

É claro que alguns dirão que o alemão é o idioma oficial e que qualquer um que more no país precisa aprendê-lo. "Eu concordo, isso é 100% verdade", disse Skirgard. "Mas, quando alguém chega, no primeiro mês, do Quênia, e tem uma fratura, não deveria receber cuidados até fazer um curso intensivo de alemão? Acho que se a Alemanha quer ser um país que atrai imigrantes qualificados, então a tradução pode ser uma 'necessidade' e não uma 'coisa boa de se ter'."

Pesquisadores como Meyer frequentemente apontam que a Alemanha é, na realidade, uma sociedade multilíngue. Muitas pessoas passam a vida raramente falando alemão: durante sua pesquisa em um hospital, Meyer conheceu um paciente português de 60 anos que sofreu um ataque cardíaco e quase não tinha conhecimento de alemão, mesmo tendo passado mais de 30 anos trabalhando em um matadouro na Alemanha.