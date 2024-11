O que fazer com edifícios vazios? Alemanha investe em alternativa sustentável

Desde 2016, a International Building Exhibition Thuringia (IBA Thuringia) assumiu o complexo industrial e o transformou em uma "fábrica aberta", em que escritórios são distribuídos pelos andares sem divisões. O objetivo era evitar grandes reformas e construir apenas estruturas simples e desmontáveis.

O princípio orientador foi: "Quão pouco é suficiente" para utilizar o prédio? "O que não construímos de novo, mas continuamos a usar e reutilizar, não emite gases nocivos de efeito estufa", explica a arquiteta Katja Fischer, diretora da IBA Thuringia.

Em um dos quatro andares do edifício, por exemplo, há um grande saguão sem paredes, e os escritórios são organizados em pequenas estufas de vidro. A luz entra nos corredores através das enormes janelas que já existiam no prédio.

No inverno, o sol aquece o ambiente e painéis luminosos no teto garantem uma temperatura mínima de pelo menos 15 graus no saguão.

O calor dos computadores e lâmpadas também aquece as estufas de vidro. Se isso não for suficiente, é possível fornecer aquecimento adicional com aquecedores infravermelhos, que são portáteis. Isso economiza energia porque a necessidade de aquecimento para as estufas de vidro é muito baixa. No verão, cortinas refletivas filtram o calor.

"Cada um pode decidir por si mesmo a temperatura que quer", diz Elisa Dorn, IBA Thuringia. Ela trabalha em um dos escritórios de vidro há seis anos. "Não consigo imaginar um lugar mais agradável para trabalhar", diz.