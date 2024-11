Rei da Espanha é hostilizado em visita a áreas afetadas pela enchente - Multidão jogou lama, pedras e objetos em comitiva da família real na região de Valência. Número de mortos na tragédia chega a 217.Uma visita do rei e da rainha da Espanha e do presidente espanhol, Pedro Sánchez, às áreas atingidas pelas enchentes em Valência, no leste do país, terminou em confusão neste domingo (03/11). Uma multidão atirou lama, pedras e objetos na comitiva, atingindo o rosto do rei Felipe VI e da rainha Letizia.

Centenas de voluntários e moradores de Paiporta interromperam a limpeza das ruas afetadas pela "enchente do século" que atingiu a Espanha na última terça-feira e protestaram contra as autoridades com gritos de "assassinos" e "fora, fora". Na cidade, um um dos epicentros da tragédia, 62 pessoas morreram devido às chuvas.

No início da visita, um cabo de vassoura também foi arremessado na direção de Sánchez. Ele foi cercado por sua equipe de segurança, que abriu guarda-chuvas para proteger a comitiva da lama e das pedras atiradas pelos moradores.