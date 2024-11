Trump x Harris: como a eleição americana deve afetar o Brasil

Já no caso de uma vitória de Harris, a tendência é a manutenção de uma relação morna entre Washington e Brasília, sem grandes ambições relacionadas à América do Sul, mas business as usual e com entendimentos para a defesa da democracia liberal e a proteção do meio ambiente.

Não é segredo quem é o candidato preferido do governo brasileiro. No início de junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que torcia para que o presidente americano Joe Biden vencesse – três semanas depois, ele depois abriu mão de sua candidatura à reeleição em favor de Harris. Já Trump apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022, dizendo que Lula era um "lunático da esquerda radical".

Democracia e extrema direita

Os EUA são uma referência para muitos no Brasil, e o resultado da disputa política americana às vezes reverbera no cenário político brasileiro. Um exemplo: em novembro de 2016, Trump foi eleito presidente pela primeira vez; dois anos depois, Bolsonaro venceu no Brasil. Em janeiro de 2021, apoiadores de Trump inconformados com sua derrota invadiram o Capitólio; também após dois anos, bolsonaristas indignados com seu fracasso eleitoral invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

Neste ano, a campanha de Trump tem sido mais explícita do que a de 2016 em propostas de cunho autoritário – como usar instituições de Estado e as Forças Armadas contra seus adversários. E se ele for eleito, fortalecerá a posição da extrema direita ao redor do mundo, inclusive a do Brasil, afirma à DW a cientista política Maria Hermínia Tavares, professora aposentada da USP e pesquisadora sênior do Cebrap.

"Uma vitória do Trump vai diminuir ainda mais a capacidade de democracias liberais de fazerem frente a uma ascensão de regimes autoritários e de movimentos de extrema direita", afirma. "Existe uma influência clara e uma linguagem comum nesses movimentos, e uma vitória do Trump fortalece a extrema direita no Brasil, que já é forte."