Unicef: população no norte de Gaza sob "risco iminente de morte" - Bombardeios, fome e doenças ameaçam sobrevivência da população em meio à forte ofensiva israelense. Agência da ONU critica ataques a civis e restrições à ajuda humanitária no enclave.O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alertou neste domingo (03/11) que toda a população palestina no norte da Faixa de Gaza está sob "risco iminente" de morrer de doenças, fome ou devido aos constantes bombardeios israelenses.

A diretora-executiva do Unicef, Catherine Russell, disse que somente nas últimas 48 horas, mais de 50 crianças foram mortas em Jabalia, o maior dos oito campos de refugiados em Gaza, onde ataques aéreos israelenses destruíram dois prédios residenciais que abrigavam centenas de pessoas.

Israel restringiu significativamente o acesso de ajuda humanitária a Gaza em outubro, permitindo a entrada de aproximadamente um terço da assistência que conseguiu ser transportada para o enclave palestino no mês anterior.