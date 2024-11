Morte de Bruno Pereira e Dom Phillips foi por retaliação, confirma PF

Bruno era servidor licenciado da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e estava constantemente sob ameaça devido ao trabalho que realizava em defesa dos povos indígenas da região contra invasores, incluindo pescadores, garimpeiros e madeireiros ilegais.

Ao lado dele estava Dom, que havia viajado para o local para fazer uma reportagem sobre a área, conhecida por abrigar a maior concentração de indígenas isolados do planeta. Ele morava no Brasil havia 15 anos e tinha vasta experiência em coberturas jornalísticas para veículos como The New York Times, The Washington Post e The Guardian.

Os dois foram vistos pela última vez no dia 5 de junho de 2022, e seus restos mortais foram encontrados dez dias depois. Os corpos apresentavam sinais de queimaduras, desmembramento e tiros. Segundo a perícia da Polícia Federal, Bruno foi alvejado três vezes, com dois tiros no peito e um na cabeça, enquanto Dom foi atingido uma vez, no tórax.

As investigações da PF apontam que "Colômbia", que tem dupla cidadania, brasileira e peruana, usava a venda de peixes e animais capturados pela quadrilha para lavar dinheiro do tráfico de drogas. As substâncias eram produzidas no Peru e na Colômbia e vendidas a facções criminosas brasileiras, segundo a PF.

