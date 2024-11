Governo da Alemanha aprova alistamento militar voluntário - Novo projeto de lei quer obrigar jovens a declarar se têm ou não interesse em servir nas Forças Armadas. Tensões geradas pela guerra na Ucrânia elevam preocupações em relação à capacidade de defesa do país.O governo do chanceler alemão Olaf Scholz aprovou nesta quarta-feira (07/11) um projeto de lei que visa obrigar os jovens de 18 anos do sexo masculino a responder uma pesquisa sobre sua disposição para servir na Bundeswehr, as Forças Armadas alemãs.

A nova pesquisa foi elaborada para motivar um número maior de jovens a se alistar, e como uma alternativa à reintrodução do alistamento obrigatório. Além disso, as tensões geradas desde o início da guerra na Ucrânia elevaram as preocupações em relação à capacidade de defesa da Alemanha.

De acordo com os planos, os jovens serão obrigados a se registrarem para um potencial serviço militar, embora o alistamento permaneça essencialmente voluntário. Eles também responderão sobre suas condições físicas e de saúde. As meninas terão a opção de preencher a pesquisa somente se desejarem fazê-lo.