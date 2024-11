Quem é Susie Wiles, arquiteta da vitória e primeira indicada para gabinete de Trump - Com fama de discreta e disciplinada, estrategista será a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de gabinete; ela tem longa experiência em campanhas, e foi fundamental para a eleição de Donald Trump.A primeira escolha de Donald Trump para compor sua equipe no próximo mandato, que começa em 20 de janeiro, foi a da chefe de gabinete. O presidente eleito dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (07/11) Susie Wiles para assumir o cargo.

Ela é a primeira mulher nomeada para a função, que consiste em gerenciar a equipe da Casa Branca, organizar o tempo e a agenda do mandatário e manter contato com outros departamentos do governo e do poder. É considerado um dos cargos de maior influência sobre o presidente.

Considerada uma das principais arquitetas da vitória de Trump, Wiles foi uma das gerentes de campanha do republicano, ao lado do colega Chris LaCivita. Eles foram responsáveis por conduzir uma operação mais disciplinada para a terceira candidatura presidencial de Trump em comparação com suas campanhas anteriores.