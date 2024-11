Jornais franceses processam X por não pagar por conteúdo

Na semana passada, cerca de 50 outros grupos de mídia franceses, principalmente regionais, disseram que haviam entrado com uma ação legal contra a Microsoft, outro gigante digital dos Estados Unidos.

Eles estão reivindicando vários milhões de euros em uma série de intimações apresentadas aos tribunais de Paris sob a acusação de "falsificação".

Nos últimos cinco anos, a questão dos direitos conexos tem permeado as relações entre a imprensa francesa e as empresas de internet.

Em 2021, foram assinados acordos com a Meta, dona do Facebook, e em 2022 com o Google. Alguns eram acordos-quadro e outros eram acordos individuais.

No entanto, em março passado, a autoridade de concorrência francesa multou o Google em 250 milhões de euros (1,5 bilhão de reais) pelo não cumprimento de compromissos assumidos em 2022.

"Ao contrário do Google e do Meta, o X/Twitter nunca concordou em abrir negociações com os editores da imprensa francesa para cumprir a estrutura legal sobre direitos autorais e direitos relacionados, apesar das inúmeras tentativas de diálogo", alegam os jornais.