Justiça derruba decisão que obrigava Shell a cortar emissões

"Isso dói", disse Donald Pols, diretor da organização. "Ao mesmo tempo, vemos que esse caso assegurou que grandes poluidores não são intocáveis e alimentou ainda mais o debate sobre sua responsabilidade no combate às mudanças climáticas. É por isso que vamos continuar a combater grandes poluidores como a Shell."

O CEO da Shell, Wael Sawan, classificou a decisão de "acertada para a transição energética global, para a Holanda e para a nossa empresa".

Decisão original abriu precedente

A Friends of the Earth Netherlands e seis outras organizações entraram com o processo contra a Shell em 2019, alegando que as emissões da empresa prejudicaram os direitos fundamentais de 17 mil cidadãos holandeses ao alimentar as mudanças climáticas.

A decisão original do tribunal, de maio de 2021, concordou com a tese e obrigou a Shell a reduzir não apenas as próprias emissões, mas também aquelas produzidas pelos consumidores que utilizam seus produtos, como a gasolina.

Para os juízes de primeira instância, a empresa deveria seguir o "compromisso mundial" de reduzir 45% das emissões de CO2 até 2030 para cumprir a meta do Acordo de Paris e limitar o aquecimento global a 1,5 ºC.