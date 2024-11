O G20 no Brasil e a ânsia alemã por um acordo com o Mercosul

Em troca, os 4 bilhões de euros que as empresas europeias pagam anualmente em taxas alfandegárias sobre suas exportações para os países do Mercosul seriam eliminados, calcula Treier. "Já temos boas relações com o Mercosul, mas falta um verdadeiro dinamismo. Isso também se deve ao fato de que os países do Mercosul impõem tarifas muito altas, entre 25% e 30%, sobre os produtos clássicos de exportação alemães, ou seja, não só carros, mas também sobre produtos de maquinário elétrico e mecânico."

A ex-primeira-ministra da Estônia e futura chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, está batendo na mesma tecla. "Se não concluirmos um acordo comercial com eles, essa lacuna será preenchida pela China", avisa, ressaltando que de 2020 a 2022 a China teria aumentado em 34 vezes seus investimentos na região. O primeiro megaporto controlado pela China na América do Sul acaba de ser inaugurado em Chancay, no Peru.

Se o acordo de livre comércio UE-Mercosul não for concluído na cúpula do G20, seus apoiadores têm como próxima perspectiva a cúpula do Mercosul em 5 e 6 de dezembro em Montevidéu, capital do Uruguai.

Resistência cresce nos dois lados

Ao mesmo tempo, porém, a resistência está crescendo na América do Sul e na Europa, e não apenas entre as organizações ambientais. Os agricultores europeus estão se revoltando, criticando os padrões duplos e, portanto, o que consideram concorrência desleal com seus colegas da América Latina.

E 600 eurodeputados franceses estão pedindo à presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que não assine o acordo em um apelo publicado no jornal francês Le Monde. O que é ainda mais grave: o primeiro-ministro francês, Michel Barnier, anunciou que a França não poderá e não aceitará o acordo em sua forma atual.