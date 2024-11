Ataques mortais por leopardos são problema crescente na Índia

"Não devemos nunca esquecer que a coexistência com a vida selvagem é comum e muito difundida entre as comunidades regionais indianas." Portanto, afirma, é preciso uma compreensão nuançada de cada situação, o que só é possível se os agentes florestais atuam em cooperação estreita com a população local. "Em alguns casos, vai ser preciso capturar os leopardos, e aí é melhor eles não serem libertados, sobretudo se for longe do local de captura."

Munida de ampla experiência em minimizar os conflitos entre humanos e leopardos, a bióloga Vidya Athreya enfatiza a importância de compreender o comportamento dos felinos: "Translocar leopardos pode intensificar os conflitos. A mudança para territórios não familiares pode estressá-los e perturbar suas estruturas sociais, muitas vezes resultando em comportamentos mais agressivos contra humanos. Em vez disso, para prevenir conflitos, o foco deve estar na gestão de habitats e conscientização da comunidade."

Jhala defende que o problema precisa ser resolvido por profissionais: "Os carnívoros comprovadamente perigosos para humanos devem ser removidos imediatamente da população. Se isso não for feito de modo profissional e da maneira mais humana, a comunidade [felina] vai retaliar."

No entanto, capturá-los e libertá-los em outro local só desloca o problema. Além disso, talvez a remoção sequer seja necessária, e até mesmo "contraproducente, pois um leopardo amistoso removido é muitas vezes substituído por outro talvez mais inclinado a conflitos", alerta o conservacionista.

"Priorizamos um animal, esquecemos a floresta"

Em Mumbai, onde a urbanização atinge áreas vizinhas ao Parque Nacional Sanjay Gandhi, partes interessadas, como organizações ambientais e conservacionistas, lançaram uma campanha de sensibilização para educar os cidadãos sobre as medidas cautelares visando reduzir as interações com os leopardos. Deu resultado: o número de conflitos caiu drasticamente.