Feriado muito quente e frente fria chegando: como será o tempo esta semana?

Chuvas seguem na previsão do tempo do Centro-Oeste. Pode chover forte desde o oeste e o sudoeste da Bahia até o Mato Grosso. Semana começa mais instável em Goiás, Distrito Federal e no norte de Mato Grosso do Sul.

Região Sul terá a chegada de uma nova frente fria a partir desta segunda. Há previsão de chuva forte no Rio Grande do Sul, com maiores volumes na Campanha Gaúcha e na fronteira oeste e sul do estado. Porto Alegre ainda pode começar o dia com sol, com a chuva retornando durante a tarde. No Paraná, a chuva ainda permanece mais isolada em alguns municípios do sul e sudoeste.

Capitais terão calorão no feriado

Sudeste: a quarta-feira (20) tem previsão de sol, mas com pancadas de chuva em São Paulo. Temperatura tem máxima de 32ºC e mínima de 19ºC. No Rio de Janeiro, a previsão é parecida: máxima 33ºC e mínima de 21ºC.

Nordeste: São Luís (MA) terá máxima de 32º e mínima de 26ºC, com sol e nuvens, e chuva passageira. As temperaturas se repetem em Fortaleza (CE), mas sem previsão de chuva. Em Recife (PE), há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, com máxima de 30º e mínima de 25ºC.

Norte: feriado será de chuva forte logo pela manhã em Manaus (AM), com máxima de 30ºC e mínima de 24ºC. Belém (PA) terá períodos de céu nublado, com temperatura máxima de 33ºC.