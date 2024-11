Tales: Janja atrapalha o governo quando tenta protagonizar eventos oficiais

É compreensível que Janja tenha posições firmes. A Dilma [Rousseff, ex-presidente] falava que exigiam das mulheres que fossem muito mansinhas, educadinhas, e isso é machismo. Janja tem o direito de ter posições firmes, mas não pode querer protagonizar um momento desses.

Acabou falando uma besteira, xingando com um palavrão. Vejo menos problemas com Musk e Trump e mais internos. Fica parecendo o que Bolsonaro fazia, que era falar palavrão o tempo inteiro. Tales Faria, colunista do UOL

Tales concorda com as queixas da primeira-dama à falta de espaço para ela dentro do Planalto, mas ressaltou que estas críticas não justificam o xingamento a Musk. A primeira-dama mandou O bilionário 'se f*', em inglês, durante participação em um painel do G20 Social, um dos grupos que se reuniu no encontro do G20, no Rio, no sábado (16).

Janja tem certa razão quando reclama que existe um certo machismo por não quererem lhe dar um espaço, um gabinete dentro do Palácio do Planalto como outros primeiras-damas de outros países têm. Isso é uma reclamação razoável.

Não há motivo para uma primeira-dama não poder responder cartas de ofício e ter uma equipe. Nisso ela tem razão, mas ela pisou na bola redondamente e atrapalhou o presidente. O próprio Lula disse não ser o caso de brigar com Trump, Musk ou ninguém.