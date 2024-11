Scholz arrisca perder indicação do SPD para concorrer nas eleições

Uma pesquisa sobre a popularidade dos principais políticos alemães realizada semanalmente pelo Instituto Insa para revelou que Olaf Scholz caiu do 19ª para a 20ª posição, ocupando o último lugar no levantamento, algo inédito para um chanceler no exercício do cargo.

Em forte contraste, Pistorius ocupa a primeira colocação. Numa escala de 1 a 100, o ministro soma 52,8 pontos no ranking do Insa, enquanto o chanceler tem apenas 31,4.

Na avaliação por partido, os conservadores liderados por Friedrich Merz aparecem bem à frente. A mais recente pesquisa do instituto Infratest Dimap, publicada em 7 de novembro, coloca em primeiro lugar na preferência do eleitorado a União (CDU/CSU) com 34%, seguida do ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD), com 18%.

O SPD aparece em terceiro lugar com 16%, ainda à frente das duas legendas com quem formava até a pouco a coalizão de governo, os Verdes, com 12%, e o Partido Liberal Democrático (FDP), que soma 5%. O partido populista de esquerda Aliança Sahra Wagenknecht aparece com 6%.

A decisão sobre quem será o candidato do SPD deverá ser tomada durante uma conferência do partido que vai tratar da campanha eleitoral, em 30 de novembro. A indicação será confirmada pelos delegados do SPD em uma conferência nacional do partido agendada para 11 de janeiro.

rc (AFP, DPA)