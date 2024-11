Ford projeta demissão de 4 mil funcionários na Europa até 2027

Ford pressiona o governo alemão

A diretoria da Ford pediu que o governo alemão melhore as condições de mercado para as vendas de veículos elétricos.

Em uma carta ao chanceler federal, o diretor financeiro da Ford, John Lawler, disse que a Alemanha e a Europa precisavam de "uma agenda política clara e inconfundível" para promover a mobilidade elétrica, que incluiria "investimentos públicos em infraestrutura de carga [de baterias], incentivos significativos e maior flexibilidade no cumprimento das metas de conformidade de CO2".

De acordo com o diretor financeiro da Ford para a Alemanha, Marcus Wassenberg, os últimos cortes mostram as mudanças que aconteceram no setor automotivo. Ele destacou os altos custos de mão de obra e energia no país como parte do problema.

Cortes e paralisações também atingiram as montadoras no Brasil. Em 2021, por exemplo, a Ford anunciou o encerramento de suas fábricas no país.

gq (dw)