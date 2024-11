Tribunal Penal internacional emite mandado de prisão contra Netanyahu

Com a decisão, o tribunal rechaçou as impugnações apresentadas em setembro por Israel, que negou a jurisdição do TPI sobre a situação no enclave palestino, e sobre os cidadãos israelenses em particular. O governo israelense também tinha exigido que os juízes parassem "qualquer processo relacionado com a situação, incluindo a apreciação de pedidos de mandados de detenção".

Os juízes aprovaram os mandados de prisão solicitados em 20 de maio pela procuradoria contra Netanyahu e Gallant, que foi demitido pelo premiê no início de novembro, como "responsáveis criminalmente como coautores dos crimes de guerra de utilização da fome como método de guerra e dos crimes contra a humanidade de homicídio, perseguição e outros atos desumano".

O tribunal concluiu que "ambos privaram intencionalmente a população civil de Gaza de bens essenciais à sua sobrevivência, incluindo alimentos, água, medicamentos, combustível e eletricidade, entre outubro de 2023 e maio de 2024. Este bloqueio teve consequências graves, como a morte de civis, incluindo crianças, devido à desnutrição e desidratação".

No caso do Hamas, o procurador do TPI, Karim Khan, pediu a prisão do então líder do Hamas, Yahya Sinwar; do chefe da ala militar, Mohammed Deif; e de seu gabinete político, Ismail Haniyeh. A acusação inclui seis crimes de guerra, como tomada de reféns e atos de violência sexual, e cinco crimes contra a humanidade, incluindo extermínio e homicídio.

No entanto, desde que o procurador solicitou as detenções, Haniyeh foi morto em um ataque em Teerã, em julho, e o seu sucessor, Sinwar, sofreu o mesmo destino em uma outra ação israelense em Gaza no mês passado, razão pela qual Khan retirou os pedidos. Em relação a Deif, a procuradoria da Corte de Haia afirmou que continuará a recolher informações sobre "sua suposta morte".

Israel acusa TPI de "antissemitismo" e Netanyahu cita "caso Dreyfus"