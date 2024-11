Reuniões, áudios e depoimentos: os elos de Bolsonaro com tentativa de golpe

Uma das minutas propunha decretação de estado de defesa no TSE. O documento estabelecia a medida "com o objetivo de garantir a preservação ou o pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral". Segundo a Constituição, o estado de defesa permite ao governo restringir direitos de reunião e quebrar sigilos de correspondência e de comunicações.

Outro documento previa decretar estado de sítio e operação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem). O estado de sítio, que é uma medida alternativa e mais grave que o estado de defesa, pode ser decretado pelo prazo de 30 dias, segundo a Constituição, em caso de guerra ou "comoção grave de repercussão nacional". O estado de sítio permite não apenas a violação de comunicações, mas também detenções, requisições de bens, intervenções em empresas públicas e suspensão do direito de reunião.

O terceiro documento, que Cid revelou à PF, pedia a prisão de autoridades: de Moraes, do ministro do STF Gilmar Mendes e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Segundo a PF, Bolsonaro pediu e aprovou alterações no documento a Filipe Martins, em reuniões que teriam ocorrido na sede de campanha do PL em Brasília.

Minuta golpista apreendida na casa do ex-ministro Anderson Torres Imagem: Reprodução

Os planos para matar autoridades

A PF aponta que um plano para matar Lula, Alckmin e Moraes foi levado duas vezes para onde Bolsonaro estava. O general Mario Fernandes, que imprimiu o documento nas duas ocasiões, trabalhava na Secretaria-Geral da Presidência e teve pelo menos uma conversa com Bolsonaro em dezembro de 2022, segundo indicam as investigações.