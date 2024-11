Países nórdicos aumentam defesas civis frente à guerra

Os guias orientam sobre eventos climáticos extremos, pandemias e possíveis conflitos. Entre os tópicos abordados, estão a recomendação de ter uma semana de suprimentos de água e alimentos, como agir em caso de evacuação e como lidar com falhas de energia.

Os títulos dos guias da Finlândia e da Noruega tratam de situações de emergência mais amplas – o da Finlândia é "Preparando-se para incidentes e crises", e o da Noruega é "Como você pode fazer sua parte na preparação para emergências da Noruega".

O título da Suécia, por outro lado, enfatiza a possibilidade de um conflito: "Em caso de crise ou guerra". O guia afirma que, em tempos incertos, com conflitos armados virando a esquina, terrorismo, ataques cibernéticos e campanhas de desinformação estão sendo usados para minar e influenciar a Suécia.

"Para resistir a essas ameaças, precisamos nos manter unidos. Se a Suécia for atacada, todos devem fazer sua parte para defender a independência da Suécia – e nossa democracia", diz a introdução de "In case of crisis or war" (Em caso de crise ou guerra).

Mikael Frisell, diretor-geral da Agência Sueca de Contingências Civis, explicou em um comunicado à imprensa que a situação da segurança nacional no país mudou drasticamente, e todos precisam fortalecer sua resistência a várias crises e, em última instância, à guerra.

A Suécia suspendeu o serviço militar obrigatório em 2010, mas o reativou em 2017. A Finlândia e a Noruega têm o alistamento militar obrigatório há décadas.