Consciência Negra: conheça Divino Mestre, o "Lutero negro" do Brasil

"A imprensa começou a discutir até onde seria ele um rebelde, que alfabetizava e pregava para negros à beira de uma insurreição, ou simplesmente um fanático religioso cujo único objetivo era converter almas desesperançadas à sua fé", afirma Carvalho. "Ao prendê-lo, o Chefe de Polícia da Província não teve dúvidas: seu 'cisma' era apenas um disfarce para uma insurreição escrava."

Menção emblemática ao Haiti

Os versos ABC abordavam a ingratidão "que fazem com os morenos" e diziam que "lá do centro do sertão virá a nossa liberdade". Afirmavam que Adão — segundo a Bíblia, o primeiro homem — também havia sido negro e que "no princípio do mundo os reis eram morenos". E, para o pavor da aristocracia de então, lembravam do Haiti. "Oh! Grande é a cegueira desta gente brasileira, não olha para o Haiti e para a América Inglesa."

A Revolução Haitiana, ocorrida de 1791 a 1804, foi uma rebelião liderada por escravizados e ex-escravizados que conseguiu não só a abolição como a independência da então colônia francesa de São Domingo.

Para o historiador Philippe Arthur dos Reis, pesquisador na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), esse compilado de versos permite definir que a pregação do Divino Mestre tinha "um fundo político-religioso". "É interessante pensar como ele era um agente que mobilizava uma religião cristã em favor da liberdade", comenta.