'Guerra do Trono': o racha na Igreja Batista da Lagoinha, do clã Valadão

Hoje, é uma das igrejas evangélicas mais influentes do país. Ficou famosa com cultos "show", com luzes e superproduções.

André foi escolhido como sucessor do pai, Márcio, no fim de 2022. Radicado na Flórida (EUA), André é visto por interlocutores na matriz mineira como um "playboy" intempestivo e ultraconservador.

André Valadão Imagem: Reprodução/Facebook

Ana Paula também se instalou na Flórida em 2018. Lá, abriu uma igreja independente, a Before The Throne ("Diante do Trono").

Ana Paula Valadão Imagem: Reprodução/Instagram

Felippe Valadão abriu a Lagoinha Niterói em 2013. Era uma liderança importante na igreja além do Rio.