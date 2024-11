Confederação Israelita ignora Bolsonaro e acena a outros líderes de direita

O líder da Conib (Confederação Israelita do Brasil), Claudio Lottenberg, declarou apoio a governadores de direita na eleição presidencial de 2026.

O que aconteceu

Lottenberg deu a declaração durante jantar no clube Hebraica na noite deste sábado (23). O evento contou com a presença dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União Brasil -GO) e Claudio Castro (PL-RJ). Lottenberg abriu o evento cumprimentando os políticos presentes, entre eles, Gilberto Kassab (PSD), a quem se referiu como "um dos maiores mestres da política".

Jantar teve presença de diversos políticos de direita. Além dos govenadores, participaram o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), o senador Carlos Viana (Podemos-MG) e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). O ministro do STF André Mendonça também estava entre os convidados.