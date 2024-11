Por que é difícil manter o peso perdido? "Memória" das células adiposas explica

O estudo concluiu que não é o número de células de gordura que muda quando uma pessoa ganha peso, mas como as células de gordura existentes armazenam nutrientes.

Essa "memória da obesidade" pode durar anos após a pessoa ter emagrecido, tornando-a mais propensa a ganhar peso novamente.

"Nosso estudo indica um motivo pelo qual é difícil manter o peso corporal após a perda de peso inicial. Isso significa que seria preciso 'lutar' contra essa memória para manter o peso corporal", disse Ferdinand von Meyenn, coautor do estudo, que lidera um grupo no Instituto de Alimentos, Nutrição e Saúde do Instituto Federal de Tecnologia (ETH) de Zurique, na Suíça.

"Efeito ioiô" devido às células de gordura

Os pesquisadores descobriram a "memória" das células de gordura examinando o tecido adiposo retirado de pessoas com obesidade antes e depois de uma cirurgia para perda de peso. Eles compararam esse tecido adiposo com indivíduos que não tinham histórico de obesidade.

Alguns genes estavam mais ativos nas células de gordura do grupo com obesidade do que no grupo de controle. Essas alterações genéticas perduraram por muito tempo após a cirurgia de redução de peso.