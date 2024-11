Países em desenvolvimento veem acordo climático da COP29 de US$300 bi como insuficiente

O acordo também estabelece as bases para a cúpula do clima do ano que vem, a ser realizada na floresta amazônica do Brasil, onde os países deverão mapear a próxima década de ação climática.

A cúpula foi ao cerne do debate sobre a responsabilidade financeira dos países industrializados — cujo uso histórico de combustíveis fósseis causou a maior parte das emissões de gases de efeito estufa — para compensar outros pelos danos cada vez maiores causados pelas mudanças climáticas.

Também expôs divisões entre governos ricos limitados por orçamentos internos apertados e nações em desenvolvimento sofrendo com os custos de tempestades, inundações e secas.

As negociações deveriam terminar na sexta-feira, mas foram para a prorrogação, pois representantes de quase 200 países lutaram para chegar a um consenso. As negociações foram interrompidas no sábado, pois alguns países em desenvolvimento e nações insulares se afastaram frustrados.

"Estamos saindo com uma pequena parcela do financiamento que os países vulneráveis ao clima precisam urgentemente. Não é nem de longe o suficiente, mas é um começo", disse Tina Stege, enviada climática das Ilhas Marshall.

As nações têm buscado financiamento para cumprir a meta do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais — além dos quais podem ocorrer impactos climáticos catastróficos.