Quando veremos o "começo do fim" do petróleo?

Mas Faye Holder, do think tank Influence Map, pondera que "todas as empresas, com exceção talvez da BP, estão aumentando sua produção de petróleo". A avaliação se baseia numa análise da comunicação dessas empresas e de suas mensagens sobre renováveis.

Estatais de petróleo também estão apostando nos ganhos com combustíveis fósseis, ainda que os projetos aprovados agora talvez nunca se tornem lucrativos – demora anos para que novas áreas de exploração estejam equipadas com a infraestrutura necessária e prontas para perfuração. À medida que as renováveis se tornam mais baratas, projetos fósseis podem se tornar investimentos perdidos e obsoletos.

"Essa alienação é alarmante para os acionistas", declarou Mark van Baal, fundador do grupo holandês de advocacy Follow This, em um pronunciamento publicado em outubro. "Gigantes do petróleo estão ignorando os cenários traçados pela IEA e prejudicando investidores ao se agarrarem a estratégias ultrapassadas de expansão de combustíveis fósseis."

Mike Coffin, que chefia a equipe de pesquisa em petróleo, gás e mineração do think tank nova-iorquino Carbon Tracker, diz que "alguns países podem estar arriscando de 30% a 40% do seu orçamento caso a transição ocorra ou os preços de petróleo caiam". "Isso vai ter um impacto imenso nas economias desses países, principalmente no padrão de vida desses países", alerta.

Esse susto pode ser maior. Apesar de algumas notáveis exceções, muitos fundos de previdência ao redor do mundo ainda investem em petróleo e gás. Se essas empresas se derem mal, isso também ameaçará a aposentadoria de milhões de pessoas.

"Tudo isso vai nos ajudar a nos afastar do petróleo", afirma Arya, da S&P. "Mas não vai ser do dia para a noite."