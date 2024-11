Cadastro, estímulo ao trabalho, critérios: o Bolsa Família precisa mudar?

Apesar disso, o volume não dá conta das exigências mínimas de uma família. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) calcula que, para que uma casa com quatro pessoas atravesse o mês arcando com custos básicos, o salário mínimo brasileiro deveria ser de cerca de R$ 6,7 mil, ou quase cinco vezes maior do que o piso atual.

Inserção no mercado de trabalho

Laura Machado, que administrou a pasta de Desenvolvimento Social do governo paulista em 2022, também defende incentivos mais robustos para o retorno dos beneficiários ao mercado de trabalho. "O Bolsa Família dá alívio a quem está na extrema pobreza, mas precisa se aperfeiçoar para entregar autonomia também. Hoje, quando um beneficiário consegue isso, por meio de um emprego, ele não é premiado pelo programa. Ao contrário, ele sai perdendo", diz. Ela se refere ao mecanismo atual do Bolsa Família, a "Regra de Proteção", que garante que, se a renda de cada membro de uma família subir até meio salário mínimo (R$ 706), ela continuará recebendo metade do piso do benefício (R$ 300) por pelo menos dois anos. Segundo o MDS, eram 2,6 milhões de lares nessa situação até o mês de outubro.

"Mas esse mecanismo não resolve o problema”, acredita. "Não tem um meio de premiar – ao contrário, os beneficiários que conseguem trabalho ou perdem o recurso ou ele cai pela metade. Também não é gradual e tampouco é lento – porque há muita gente que precisa de mais de dois anos para ter segurança no emprego."

Para Rodrigo Afonso, da Ação da Cidadania, o programa deveria incluir políticas que ajudem a gerar vagas de trabalho permanentes para os beneficiários, estabelecendo maneiras de tirar gradualmente as famílias do programa. "Um exemplo positivo disso são as parcerias que o governo está fazendo com algumas grandes empresas para contratar essas pessoas. Isso deve ser aumentado", opina.

Demora para acolher novos beneficiários