STF vota pelo retrocesso ao permitir crucifixos e santos em prédio público

Mesmo entre os cristãos, há diferenças, com evangélicos se constrangendo com estátuas da Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira da Justiça, em tribunais onde suas demandas serão julgadas.

As denominações cristãs são parte interessada em várias polêmicas judiciais - de pesquisas com célula-tronco à extensão do direito ao aborto. Se esses elementos estão escancaradamente presentes nos locais onde são tomadas as decisões sem que ninguém se mexa para retirá-las, como garantir que as decisões em si serão isentas?

O Estado deve garantir que todas as religiões tenham liberdade para exercer seus cultos, tenham seus templos, igrejas e terreiros e ostentem seus símbolos publicamente. Mas não pode se envolver, positiva ou negativamente, em nenhuma delas.

"Ah, mas então vamos retirar o Cristo Redentor do morro do Corcovado. E vamos acabar com os feriados religiosos no Brasil". Chantagem besta, do mesmo DNA de: "se for para começar a discutir as regras do jogo, levo a minha bola embora".

Primeiro: é difícil imaginar que uma instituição milenar, que possui a propaganda de ideias como um de seus alicerces, vá além das bravatas sobre o maior "anúncio" a céu aberto do país, construído em uma montanha no Rio. Segundo: ninguém está pedindo para demolir monumentos ou igrejas, nem mudar nomes de ruas ou avenidas, mas manter a presença da religião fora das instituições que tomam decisões as nossas vidas. Terceiro: eu topo trocar a Sexta-Feira Santa por tornar o Dia Internacional das Mulheres feriado, por exemplo. E tenho uma sugestão enorme de feriados laicos.

Não sou eu quem pede isso e sim Mateus. É, Mateus. O coletor de impostos que registrou a fala do revolucionário de barba, que pregava a igualdade entre os povos. Não, Marx não. Jesus de Nazaré. No capítulo 22, versículo 21 do livro atribuído ao evangelista, está registrado: "Dai, pois, a César o que é de César e a Deus, o que é de Deus". Estado é Estado. Religião é religião. Simples assim.