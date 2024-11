Por que a União Europeia quer barrar a Temu? - UE acusa empresa chinesa de vender produtos fora das normas europeias e de uma série de outras irregularidades, em meio à forte concorrência no setor de comércio eletrônico.Quem confrontar a empresa chinesa Temu com as acusações que a União Europeia (UE) lhe faz receberá exatamente o que centenas de milhares de clientes dela recebem todos os dias: pacotes. No caso, pacotes de mensagens, que, juntos, são quase do tamanho deste texto. Numa de suas mensagens, a Temu garante à DW que cooperará totalmente com as autoridades reguladoras da UE.

A Temu está acostumada a se defender de acusações, pois elas não param. No início de 2024, a associação europeia de fabricantes de brinquedos TIE descobriu que 95% dos brinquedos infantis vendidos no site da Temu ofereciam riscos à segurança das crianças. Na Alemanha, a Associação dos Centros de Defesa do Consumidor já fazia esse alerta há bem mais tempo e emitiu uma advertência à plataforma no início do ano.

Em outubro, a pressão aumentou ainda mais: a Comissão Europeia abriu um processo contra a plataforma. A lista de acusações é longa, mas trata-se, sobretudo, da importação ilegal de produtos que não atendem às normas da UE. Mas também de falsos descontos, de avaliações de clientes falsificadas, de informações incompletas de vendedores e de um design feito para viciar.