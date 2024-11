Justiça dos EUA arquiva processos contra Trump

O procurador especial Jack Smith pediu nesta segunda-feira (25/11) à Justiça dos Estados Unidos o arquivamento de dois casos criminais federais que pairavam sobre Donald Trump: o processo em que o presidente eleito é réu por tentar subverter asa eleições de 2020 e outro por suspeita de má gestão de documentos confidenciais após deixar a Casa Branca em seu primeiro mandato (2017-2021).

Horas depois da apresentação do pedido de Smith, a juíza distrital Tanya Chutkan arquivou os processos.

Após o anúncio dos arquivamentos, Trump, celebrou e afirmou que o processo eram um "sequestro político". "Foi um sequestro político e o fato de algo assim ter acontecido foi um ponto baixo na história do nosso país. No entanto, persisti e, contra todas as probabilidades, GANHEI", declarou o republicano, numa mensagem na sua rede social, a Truth Social.