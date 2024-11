O passo a passo do golpe de Bolsonaro, segundo a PF

O relatório diz que Moraes e Lula tiveram suas atividades cotidianas monitoradas, "inclusive com o emprego de recursos do Batalhão de Ações e Comandos (BAC)".

Em 15 de dezembro, a data marcada para o golpe de Estado, "os denominados 'kids pretos' iniciaram a etapa final da execução da ação para prender e assassinar" Moraes, denominada por eles de Copa 2022.

"O grupo, com pelo menos seis integrantes, se posicionou em pontos estratégicos nas proximidades da residência funcional do ministro e no STF para conclusão da ação", mas, "diante do encerramento precoce da sessão no Supremo Tribunal Federal e da posição intransigente do comandante do Exército em não aderir ao intento golpista, a ação foi 'abortada' pelos criminosos."

Comandante do Exército foi contra o golpe

Já o núcleo jurídico se reunia com Bolsonaro, no Palácio do Planalto, para elaborar o decreto presidencial do golpe de Estado.

A base do decreto era um artigo escrito por Amauri Saad, no qual ele aborda a aplicação do artigo 142 da Constituição. Pela interpretação dele, o presidente poderia "usar as Forças Armadas para garantir a lei, a ordem e o funcionamento adequado dos poderes constitucionais".