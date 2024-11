Volkswagen anuncia venda de fábrica controversa na China

O governador do estado, Stephan Weil, e sua vice, Julia Willie Hamburg, ocupam assentos no conselho de supervisão do Grupo Volkswagen.

A VW não fabrica carros em Xinjiang desde 2019. No seu auge, entre 2015 e 2019, a fábrica empregava cerca de 650 pessoas, de acordo com a Volks.

Nos últimos anos, a fábrica foi utilizada para ajustes técnicos e testes em veículos.

A fábrica foi inaugurada em 2013, e o contrato inicial entre a Volkswagen e Saic deveria durar até 2029. De acordo com a montadora alemã, a Saic detinha o controle acionário no local, onde os veículos já eram montados para vendas no oeste da China.

No entanto, o projeto fracassou diante de um mercado mais fraco do que o esperado.

Ao mesmo tempo, a montadora alemã anunciou também nesta terça-feira que estendeu por mais 10 anos um acordo de cooperação com a Saic. O acordo agora será válido até 2040.