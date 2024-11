Austrália aprova proibição das redes sociais para menores de 16 anos

"Naturalmente, respeitamos as leis decididas pelo Parlamento australiano", disse a Meta, empresa proprietária do Facebook e do Instagram, em uma nota. "No entanto, estamos preocupados com o processo que apressou a legislação ao deixar de considerar adequadamente as evidências, o que a indústria já faz para garantir experiências adequadas à idade e às vozes dos jovens."

O Digital Industry Group Inc. (Digi), uma entidade que defende os interesses das plataformas na Austrália, afirmou que ainda há dúvidas sobre o impacto da lei nas crianças, assim como seus fundamentos técnicos e seu alcance.

"Ninguém pode explicar com segurança como ela funcionará na prática. A comunidade e as plataformas ainda não entendem exatamente o que será exigido delas", disse a diretora administrativa da Digi, Sunita Bose em nota.

Exemplo para outros países

A legislação será monitorada de perto por outros países que avaliam a implementação de medidas semelhantes.

Em junho, a Espanha propôs uma lei aumentando a idade das pessoas que usam as redes sociais de 14 para 16. No ano passado, a França propôs uma proibição para usuários menores de 15 anos, mas muitos jovens conseguiram contornar o bloqueio com o consentimento dos pais.